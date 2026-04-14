Yildiz a parte nell’allenamento odierno alla Continassa: le condizioni del numero 10 della Juventus e cosa succede in vista del Bologna

Yildiz si è allenato a parte oggi alla Continassa: le condizioni del turco della Juventus e cosa filtra in vista del Bologna

In casa bianconera c’è apprensione legata alla tenuta fisica di uno dei giocatori più rappresentativi e talentuosi della rosa. La Juventus continua infatti a monitorare con estrema attenzione le condizioni di Kenan Yildiz. L’attaccante turco è attualmente sotto la lente d’ingrandimento dello staff medico della Continassa, nel tentativo di recuperarlo a pieno regime per i prossimi decisivi impegni di campionato.

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Il fastidio al ginocchio e la sostituzione contro l’Atalanta

Secondo quanto riportato da juventusnews24, il giovane talento classe 2005 ha svolto nella giornata di oggi un lavoro differenziato, separato dal resto del gruppo squadra. La causa di questa sessione di allenamento personalizzata è da ricercare in un persistente fastidio al ginocchio che lo ha tormentato e condizionato pesantemente già nel corso della scorsa settimana. Questo problema fisico aveva imposto la massima prudenza, tanto da aver già costretto mister Luciano Spalletti a optare per un cambio anticipato durante il delicato e dispendioso match contro l’Atalanta di sabato sera, ritirando il giocatore dal campo prima del previsto.

La strategia dello staff: prudenza per evitare ricadute

Il piano di recupero per i prossimi giorni è ormai tracciato. Il numero 10 bianconero verrà gestito con estrema cautela durante tutta l’attuale settimana di allenamenti. L’obiettivo primario e indiscusso dello staff medico e tecnico è quello di non forzare in alcun modo i tempi. La parola d’ordine alla Continassa è prevenzione: forzare il rientro potrebbe significare incappare in fastidiose ricadute, un rischio che la società non è assolutamente disposta a correre in questa fase calda della stagione.

Il mirino puntato sulla sfida di campionato

Tutto il lavoro di gestione conservativa è finalizzato a un unico traguardo. L’intento della Juventus è quello di cercare di far arrivare l’attaccante turco nelle migliori condizioni possibili per l’atteso match di domenica contro il Bologna. Riavere a disposizione un elemento chiave come Yildiz, capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, sarà fondamentale per le ambizioni offensive dei bianconeri, chiamati a una prestazione di alto livello contro i felsinei. Le valutazioni dei prossimi giorni saranno dunque cruciali per capire se il fantasista potrà scendere in campo dal primo minuto.