Yildiz Juve, prova da falso nueve superata: l’idea di Spalletti contro l’Udinese. Il numero 10 bianconero confermato al centro dell’attacco

La Juventus si prepara alla trasferta contro l’Udinese con una scelta tattica che può segnare il volto della partita: Kenan Yildiz, talento turco classe 2005 e numero 10 bianconero, agirà ancora da falso nueve nel 4-2-3-1 pensato da Luciano Spalletti, allenatore juventino deciso a dare maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la prova offerta contro il Pisa ha convinto il tecnico a insistere su questa soluzione, nata per aumentare qualità, mobilità e velocità negli ultimi trenta metri. Yildiz, più che interpretare il ruolo di centravanti classico, sarà chiamato a muoversi tra le linee, a dialogare con i compagni e a creare spazi per gli inserimenti delle mezzali e degli esterni. Una scelta che nasce anche dalle difficoltà mostrate finora dagli attaccanti centrali puri nel dare continuità realizzativa alla Signora.

Boga sale, David parte dietro e la Juve cambia pelle

Il nuovo assetto offensivo porterà con sé anche un’altra novità importante: Jonathan David, attaccante canadese arrivato per garantire gol e profondità, partirà inizialmente dalla panchina, mentre Jérémie Boga, ala ivoriana rapida e tecnica, verrà promosso titolare sulla corsia sinistra. Sempre secondo la ricostruzione della rosea, proprio la ripresa contro il Pisa ha dato indicazioni molto chiare a Spalletti. Dopo un primo tempo bloccato, l’ingresso di Boga e l’avanzamento di Yildiz hanno cambiato il ritmo della Juventus, che ha poi trovato quattro reti, con il turco protagonista tra gol e assist. A destra, invece, resta intoccabile Francisco Conceiçao, esterno portoghese abile nell’uno contro uno e ormai riferimento stabile sulla fascia. L’idea è dunque quella di affidarsi a tre giocatori mobili, rapidi e capaci di dribblare, lasciando David come arma da sfruttare a partita in corso.

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Vlahovic resta a Torino, Milik torna tra i convocati

Nel nuovo piano offensivo non ci sarà ancora Dusan Vlahovic, centravanti serbo che continua il proprio percorso di recupero. Lo staff medico e tecnico ha scelto la linea della prudenza, rinviando il suo rientro a quando sarà davvero pronto a giocare almeno uno spezzone consistente senza rischi. Tra i convocati, invece, torna Arkadiusz Milik, attaccante polacco reduce da un lunghissimo periodo di stop. Il suo ritorno rappresenta un’opzione in più per la panchina, ma il centro del progetto offensivo, almeno per questa sera, sarà tutto sulle spalle di Yildiz. Una Juventus diversa, più leggera e meno prevedibile, che a Udine cerca punti pesanti per la corsa Champions.

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