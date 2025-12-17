Yildiz Juventus, due club inglesi sono pronti ad affondare il colpo: la posizione dei bianconeri sul giocatore turco

Yildiz Juventus, Chelsea e Arsenal sono sulle tracce del turco e presto potrebbero affondare il colpo. Ma i bianconeri spingono per il rinnovo

Il nome di Kenan Yildiz continua a occupare un ruolo centrale nelle cronache di mercato e il tema Yildiz è ormai diventato uno dei più caldi anche a livello internazionale. Il talento classe 2005, autentico gioiello del club bianconero e punto di riferimento della Nazionale turca, sta confermando partita dopo partita qualità tecniche fuori dal comune, attirando l’attenzione delle big europee, in particolare dalla Premier League.

Le prestazioni offerte da Yildiz con la maglia della Juventus non stanno passando inosservate. Il suo estro, la personalità mostrata nonostante la giovane età e la capacità di incidere nei momenti chiave hanno riacceso l’interesse dei top club inglesi in vista della finestra di mercato invernale. La questione Yildiz si è così trasformata in un vero e proprio caso di mercato.

Yildiz Juventus, derby di Londra per il talento bianconero

Secondo quanto riportato dal portale inglese Caughtoffside.com, sarebbero due i club londinesi pronti a darsi battaglia per il gioiello bianconero: Chelsea e Arsenal. I Blues sembrano intenzionati a fare sul serio, preparando un’offerta molto importante già per gennaio. Si parla di una proposta superiore ai 70 milioni di euro, cifra che supererebbe quelle già respinte dalla Juventus nei mesi scorsi.

Sull’altra sponda del Tamigi c’è l’Arsenal, che sta adottando una strategia più prudente ma altrettanto insidiosa. I Gunners avrebbero infatti avviato contatti diretti con l’entourage del giocatore per sondare la disponibilità a un eventuale trasferimento futuro e per cercare un’intesa economica preliminare. Il duello inglese rende il dossier Yildiz ancora più delicato.

La posizione della Juventus: rinnovo e centralità nel progetto

Alla Continassa, però, la linea è chiara: Kenan Yildiz non è sul mercato. La nuova governance della Juventus, guidata dall’amministratore delegato Damien Comolli, considera il talento turco uno dei pilastri fondamentali del progetto sportivo e commerciale dei prossimi anni. Il tema Yildiz non è quindi legato a una possibile cessione, ma alla volontà di blindare il giocatore.

Attualmente sotto contratto fino a giugno 2029, Yildiz è al centro di una trattativa avanzata per il rinnovo. L’obiettivo della dirigenza è duplice: adeguare l’ingaggio del giocatore al suo nuovo status di top player e allontanare le sirene provenienti dalla Premier League. Filtra cauto ottimismo sull’esito della trattativa, anche perché la volontà del calciatore sembra essere in linea con quella del club.

La Juventus vuole continuare a costruire il proprio futuro attorno al talento di Yildiz, permettendo a Luciano Spalletti di sviluppare il progetto tecnico valorizzando il numero 10. In questo senso, Yildiz rappresenta molto più di una semplice voce di mercato: è il simbolo di una nuova identità bianconera.