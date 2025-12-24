Yildiz Juventus, si tratta il rinnovo del numero 10! L’attaccante turco detta le sue condizioni per il prolungamento: ecco cosa serve ai bianconeri per trattenerlo

Yildiz Juventus, si tratta il rinnovo! Secondo La Gazzetta dello Sport la trattativa per il prolungamento del numero 10 è entrata nella fase decisiva

Il futuro di Kenan Yildiz è diventato il tema centrale negli uffici della Continassa. Il talento turco, classe 2005 e attuale numero 10 della Juventus, è ormai il simbolo della rinascita tecnica avviata sotto la guida di Luciano Spalletti. Tuttavia, il percorso verso il rinnovo contrattuale si sta rivelando più complesso del previsto.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il confronto tra club e giocatore è entrato in una fase delicata, nella quale sarà necessario trovare un punto d’incontro per evitare stalli pericolosi. Yildiz ha idee chiarissime sul proprio ruolo all’interno del progetto e ha fissato due condizioni chiave per legarsi a lungo ai colori bianconeri.

Il nodo economico: Yildiz chiede lo status da top player

Il primo tema è inevitabilmente quello dell’ingaggio. La dirigenza juventina, guidata dall’amministratore delegato Damien Comolli, ha già messo sul tavolo una proposta importante, valutata tra i 4 e i 5 milioni di euro a stagione. Un’offerta significativa, ma che non soddisfa del tutto le aspettative dell’entourage del giocatore.

Forte delle prestazioni offerte in campo, Yildiz punta più in alto: l’obiettivo è arrivare a 6 milioni di euro, cifra che rappresenta il tetto massimo previsto dalla Juventus per i giocatori di riferimento della rosa. Non si tratta soltanto di un aspetto economico, ma anche simbolico: il numero 10 vuole essere riconosciuto come una vera stella, al livello dei senatori più rappresentativi dello spogliatoio.

Ambizioni sportive e progetto vincente

Il secondo punto, forse ancora più rilevante, riguarda il progetto sportivo. Oltre all’adeguamento dell’ingaggio, Yildiz chiede garanzie precise sulla competitività della squadra nei prossimi anni. La sua permanenza è legata alla possibilità concreta di tornare a lottare fin da subito per trofei importanti.

Il fantasista turco non intende vivere lunghe stagioni di transizione: vuole essere il volto e il protagonista di un ciclo vincente immediato, costruito attorno a un gruppo all’altezza delle ambizioni del club. Toccherà quindi alla Juventus dimostrare, non solo a parole ma con scelte concrete, di voler alzare nuovamente l’asticella.

La trattativa è aperta e il tempo stringe. Per blindare Yildiz, la Juventus dovrà colmare il gap tra domanda e offerta e, soprattutto, confermare con i fatti di voler costruire una squadra all’altezza del talento più luminoso del suo presente e del suo futuro.