Yildiz, una grande risorsa per la Juve. Quanto sta migliorando l'attaccante in bianconero? Il punto - Calcio News 24

Yildiz, una grande risorsa in casa Juve. Come sta migliorando in attacco la giovane stella bianconera

Il Corriere dello Sport dedica una pagina al caso che più fa discutere in casa bianconera. Nel caos tattico e nell’incertezza che avvolge la Juventus, secondo la testata romana una sola stella brilla di luce propria: Kenan Yildiz.

Ala sinistra, trequartista, falso nove: ovunque lo metta Tudor, il classe 2005 è l’unica certezza di una squadra che sembra aver smarrito la bussola. Se a inizio stagione il 3-4-2-1 sembrava il modulo definitivo, con il solo dubbio del centravanti, ora ogni ruolo appare in discussione, difesa inclusa.Yildiz è il trascinatore, l’uomo a cui la Juve si aggrappa.

E la sua assenza pesa come un macigno: contro il Napoli, la sua sostituzione alla mezz’ora della ripresa (insieme a quella di Conceição) è stata seguita, due minuti dopo, dal gol decisivo di Højlund che ha condannato i bianconeri. Una coincidenza? Forse, ma emblematica di quanto la squadra dipenda dal suo numero dieci.

Mentre da falso nove non ha convinto, Yildiz ha dato il meglio di sé quando supportato da una punta vera come David (in crescita, ma non ancora al top), godendo della libertà di svariare su tutto il fronte offensivo, partendo preferibilmente da sinistra.

Non è un caso che il suo gol al Maradona sia nato proprio da un taglio centrale e da una conclusione chirurgica sul palo lontano (terza rete nelle ultime due gare).

È costantemente al centro delle azioni più pericolose, l’unico capace di accendere la luce.La speranza è che Zhegrova e Conceição ritrovino presto la condizione migliore per alleggerire il peso delle responsabilità sulle spalle del giovane turco, ormai sistematicamente raddoppiato dagli avversari consapevoli che fermare lui significa, spesso, fermare l’intera Juventus.

