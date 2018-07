Il Napoli ha depositato in Lega Serie A il contratto di Amin Younes ma il giocatore tedesco potrebbe diventare una interessante plusvalenza

La telenovela che ha visto protagonisti Amin Younes e il Napoli è arrivata alla conclusione, o forse no. Oggi il contratto che lega il tedesco al club azzurro è stato ufficialmente depositato in Lega ma la sua permanenza in Campania non è poi così certa. Younes avrebbe dovuto trasferirsi a Napoli già a gennaio ma per motivi mai chiariti ha deciso di restare all’Ajax scatenando una scia di polemiche piuttosto accese. Il centrocampista, che arriva a parametro zero, potrebbe trasformarsi in una inaspettata plusvalenza per il club di Aurelio De Laurentiis.

Alcuni club della Bundesliga si sarebbero già fatti avanti per il cartellino del giocatore ma bisogna anche considerare che l’ormai ex lanciere è stato colpito da un infortunio di cui ancora non si conosce a fondo la gravità. Nel frattempo, il nome di Younes non è presente nella lista dei primi convocati per il ritiro di Dimaro diramata dal Napoli.