Zabarnyi PSG, investimento 66 milioni di euro ma pochi risultati: la situazione dell’ex Bournemouth e il suo momento

Zabarnyi PSG, maxi investimento da 66 milioni che non convince: analisi sulla sua situazione dopo l’esperienza al Bournemouth

Illia Zabarnyi, reclutato per 66 milioni di euro (bonus inclusi) dal Bournemouth, fatica a giustificare l’investimento fatto dal PSG la scorsa estate. Tuttavia, come spiega Jean-Luc Arribart di Canal+, l’internazionale ucraino ha delle circostanze attenuanti, a cominciare dalla situazione nel suo paese, l’Ucraina, che può destabilizzarlo.



ZABARNYI: TRA ADATTAMENTO E RUOLO DI “RISERVA”

«Sostengo che è sulla stessa linea di ottimi difensori come Ibrahima Konaté. Ma oltre al tempo di adattamento al suo nuovo ambiente, il suo ruolo di “riserva” di Marquinhos, capitano inamovibile», dichiara Arribart nelle colonne del Parisien, prima di proseguire.



SAREBBE AL FRONTE

«E il contesto politico in Ucraina, per il quale lo sappiamo molto preoccupato, spiegano forse perché non risponda ancora a tutte le aspettative. Non bisogna dimenticare che se non fosse un calciatore, Zabarnyi sarebbe probabilmente al fronte in questo momento. Resto convinto che possa riprodurre ciò che gli ho visto fare al Bournemouth. È un buon difensore, ancora di più in una squadra dominante come il PSG», aggiunge Jean-Luc Arribart.

La firma di Canal+ sottolinea le difficoltà di un giocatore giovane che si trova a gestire un trasferimento importante in un nuovo campionato, in un club con grandi aspettative, e allo stesso tempo a convivere con la drammatica situazione del suo paese d’origine.

Queste pressioni, unite al fatto di essere la “riserva” di un intoccabile come Marquinhos, possono influire sul suo rendimento. Nonostante le attuali difficoltà, Arribart mantiene la sua fiducia nel potenziale di Zabarnyi, paragonandolo a difensori di alto livello e ribadendo che l’ucraino ha le qualità per affermarsi nel PSG e dimostrare il suo valore. Sarà fondamentale per lui trovare stabilità e continuità per esprimere al meglio il suo talento e giustificare l’importante investimento fatto dal club parigino.

