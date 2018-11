Zaccardo: “Ho vinto qualcosa che Messi e Ronaldo non hanno»

Cristian Zaccardo ricorda con nostalgia i Mondiali vinti con l’Italia e strizza l’occhio al Bologna: «Sarebbe la chiusura di una favola».

Sono passati oltre 12 anni dall’impresa dell’Italia di Lippi in Germania nel 2006. Fra i protagonisti dell’ultimo Mondiale vinto dalla Nazionale azzurra anche Christian Zaccardo, ai tempi in forza al Palermo, che dal 2013 al 2015 avrebbe vestito anche la maglia rossonera del Milan. Il difensore ha voluto sottolineare l’importanza di quel titolo in un’intervista rilasciata ai microfoni di “Sky Sport”.

«Per me vincere i Mondiali del 2006 è stata una cosa unica, – ha affermato con orgoglio – l’inizio della mia consacrazione come calciatore. Top player come Ronaldo e Messi hanno vinto tutto quello che non ho vinto io, ma io ho vinto qualcosa che loro non hanno vinto». Attualmente svincolato dopo l’esperienza all’esterno con i maltesi dell’Hamrun Spartans, Zaccardo nonostante i 37 anni che compirà a dicembre non ha alcuna intenzione di ritirarsi e strizza l’occhio al Bologna del suo amico Pippo Inzaghi.

«Tornare al Bologna sarebbe per me la chiusura di una bellissima favola. – ha sottolineato – Sono partito a Bologna e poi sono andato in giro a fare esperienze diverse. Adesso c’è il problema delle liste, a Bologna non sarei un problema perché sarei un giocatore bandiera. Con Inzaghi ci conosciamo, due più due fa quattro e sarebbe la chiusura perfetta della mia carriera». Chissà se il sogno del campione del Mondo non possa diventare realtà nel futuro prossimo, con gli emiliani in lotta per la salvezza in Serie A.

