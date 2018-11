Santander elogia Inzaghi: «Lavora molto bene»

Federico Santander a tutto tondo ai microfoni di Sport Week: da mister Inzaghi al futuro al Bologna, ecco le sue parole

Tra le rivelazioni di questa prima parte di campionato c’è Federico Santander, bomber del Bologna di Filippo Inzaghi. Intervistato da Sport Week, il paraguaiano si è raccontato: «Ho scelto di venire qui perché è un club che ha una grande storia. Non penso a cosa accadrà domani, potrei essere ancora qui o altrove. Inzaghi? Non mi parla mai del suo passato, ma solo da allenatore. E’ bravo, lavora molto bene, i risultati non lo stanno premiando. Il calcio sarebbe perfetto se non avesse un difetto: la sconfitta».

Prosegue l’attaccante, parlando del suo passato e del cambio di ruolo: «All’inizio giocavo a centrocampo, poi al Torneo di Viareggio di qualche anno fa il mister del Guaranì mi chiese dove volevo giocare e mi spostai in attacco. Andò talmente bene che conquistai un provino con l’Inter. Non so perché non mi presero ma rimane un’esperienza indimenticabile. Ho cambiato molte squadre ma vivo nel presente e in questo caso si chiama Bologna».