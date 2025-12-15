Zanetti e Francesco Totti ritornano a giocare a calcio! Ecco l’annuncio che sta facendo il giro del web

Zanetti torna in campo con Operazione Nostalgia indoor: l’annuncio social con Totti

Il mondo del calcio romantico si prepara a un evento unico: il prossimo 28 marzo 2026, il Palaeur di Roma ospiterà la prima edizione indoor di “Operazione Nostalgia”, con un format capace di unire passato e presente attraverso il richiamo dei grandi capitani. L’iniziativa, lanciata con lo slogan evocativo “Capitano chiama Capitano”, promette di regalare emozioni indimenticabili agli appassionati di calcio di tutte le generazioni.

Protagonisti assoluti saranno due icone del calcio mondiale: Francesco Totti e Javier Zanetti. Il “Pupone”, simbolo eterno della Roma, guiderà la squadra di casa, affrontando l’ex terzino argentino che, da vice presidente dell’Inter, rappresenta un simbolo di professionalità, leadership e fedeltà. Zanetti vestirà la fascia di capitano della selezione “Resto del Mondo”, chiamato a riunire campioni provenienti da ogni parte del globo per formare una squadra stellare.

L’annuncio ufficiale sui social, realizzato con la complicità di Totti, ha subito catturato l’attenzione dei tifosi. Il messaggio è chiaro: non si tratta solo di una partita, ma di una celebrazione del calcio che ha fatto sognare milioni di persone. Sarà un’occasione per rivedere in azione due leggende, in un contesto unico che unisce sport e spettacolo.

L’evento indoor rappresenta una novità assoluta per il format “Operazione Nostalgia”, fino ad oggi proposto in versioni all’aperto. Il Palaeur diventerà così il palcoscenico ideale per rivivere gol, giocate e momenti iconici, con la particolarità di una dimensione più raccolta e intensa. Zanetti, con il suo ruolo di capitano internazionale, avrà il compito di trasformare la squadra avversaria in una corazzata pronta a sfidare la leggenda giallorossa, mentre Totti potrà contare sul supporto del pubblico di casa.

Per i tifosi sarà un’occasione imperdibile di incontrare i due capitani, assistere a giocate di qualità e respirare l’atmosfera del calcio classico, quello fatto di talento, passione e amore per la maglia. Operazione Nostalgia indoor si annuncia già come uno degli appuntamenti più suggestivi del 2026, un tributo ai campioni che hanno scritto la storia del calcio italiano e mondiale.

LEGGI ANCHE: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A