Zanetti carica l’Inter: «A Pisa è arrivata una grande risposta dopo il derby e l’Atletico Madrid»

Javier Zanetti carica i nerazzurri: «A Pisa è arrivata una grande risposta dopo il derby e l’Atletico Madrid». Le parole

In occasione del ventiquattresimo anniversario della Fondazione Un Sorriso per Pupi, Javier Zanetti ha fatto il punto sul momento dell’Inter. Lo storico capitano e oggi vicepresidente nerazzurro ha analizzato la stagione ai microfoni dei cronisti, soffermandosi sulla classifica corta e sulle ultime prestazioni della squadra di Cristian Chivu.

Campionato equilibrato e risposta di carattere Zanetti ha definito la Serie A “estremamente equilibrata”, sottolineando come l’Inter, nonostante le sconfitte nel derby e in Champions contro l’Atletico Madrid, resti pienamente in corsa. Secondo il dirigente argentino, quei risultati sono stati immeritati per quanto espresso in campo, ma la squadra ha saputo reagire con grande carattere nella vittoriosa trasferta di Pisa. L’obiettivo rimane quello di crescere attraverso l’analisi degli errori e confermarsi protagonista fino alla fine.

Il pensiero per Josep Martinez Un passaggio delicato è stato dedicato a Josep Martinez, secondo portiere nerazzurro, coinvolto in un tragico incidente stradale. Zanetti ha ribadito la vicinanza della società e dei compagni al giocatore, riconoscendo le difficoltà psicologiche del momento e auspicando un suo pronto recupero, con ritorno tra i pali quando lo staff tecnico lo riterrà opportuno.

La difesa di Lautaro Infine, Zanetti ha speso parole di sostegno per il capitano Lautaro Martinez, definendo “assurde” le critiche rivolte all’attaccante e ribadendo la centralità del suo ruolo all’interno del progetto nerazzurro.

TUTTE AD UN PUNTO? – «Campionato equilibrato e noi nonostante abbiamo perso queste partite secondo me senza meritare, siamo lì. A Pisa è arrivata una grande risposta dopo il derby e l’Atletico Madrid. Sono sconfitte difficili da digerire per come sono arrivate, il calcio è questo. Ne prendiamo atto. Ma noi facciamo sempre un’analisi per continuare a crescere perché credo che questa Inter può essere protagonista».

