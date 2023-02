Zaniolo, il commento di Zazzaroni: «a 23 anni andare in Turchia è un fallimento»

Ivan Zazzaroni ha commentato il prossimo trasferimento di Zaniolo dalla Roma al Galatasaray: «Un danno notevolissimo per lui e la Roma»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato il prossimo passaggio di Nicolò Zaniolo dalla Roma alla Turchia, destinazione Galatasaray, non senza una punta di rammarico. Di seguito le sue parole nel programma Tutti Convocati su Radionews24.

«Un danno per lui, per la Roma, notevolissimo, oggi lo danno per 20 milioni. Lui in Turchia a 23 anni un fallimento tecnico».