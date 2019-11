Zaniolo: «Aveva ragione Capello, ho risposto sul campo»

Zaniolo, le parole del centrocampista della Roma che ieri ha realizzato la sua prima doppietta in maglia azzurra

Serata magica quella di ieri anche per Nicolò Zaniolo. Il giallorosso ha infatti firmato la sua personale doppietta in maglia azzurra. Ecco le sue parole al termine del match riportate da Tuttosport.

«Ho coronato un altro sogno, non è un punto di arrivo oppure di partenza, migliorerò quello che devo migliorare. Le critiche fanno parte del gioco, era un periodo in cui non ero molto lucido. Aveva ragione Fabio Capello: il campo è il modo migliore per rispondere. Ruolo? Mi trovo bene sia da esterno sia da mezzala. Io penso solo a giocare e a divertirmi, se sarò convocato per gli Europei vivrò un sogno e spero davvero di realizzarlo».