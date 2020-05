Zaniolo, recupero graduale dall’infortunio: presto a Trigoria

Nicolò Zaniolo potrebbe tornare in campo dopo l’infortunio al ginocchio: il centrocampista della Roma sta recuperando dalla rottura del crociato

Lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus potrebbe portare una bella notizia in casa giallorossa. Nicolò Zaniolo, fermo dalla gara con la Juve a causa della rottura del legamento crociato, potrebbe tornare in campo se mai dovesse riprendere il campionato.

Il giocatore sta meglio, ed è pronto per iniziare a lavorare sul campo e in palestra con lo staff della Roma. Come spiega il Corriere dello Sport, il giocatore potrebbe presto tornare a Trigoria per svolgere lavoro atletico e poi lentamente riprendere il pallone.