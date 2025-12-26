Zaniolo Udinese, in arrivo una rottura? Giorni complicati dopo quanto successo a Firenze. La ricostruzione

Zaniolo Udinese, è possibile una separazione a gennaio per la presunta lite con Okoye. Il club ha smentito, ma le indiscrezioni continuano

Non è un periodo semplice quello che sta attraversando l’Udinese, con il club friulano finito al centro dell’attenzione dopo una settimana particolarmente complicata. La pesante sconfitta rimediata contro la Fiorentina ha lasciato strascichi evidenti, sia dal punto di vista del risultato sia per le tensioni che si sono create all’interno dell’ambiente bianconero. Un ko difficile da digerire, che ha alimentato nervosismo dentro e fuori dallo spogliatoio.

La gara del Franchi ha segnato un passaggio delicato per la squadra allenata da Runjaic, apparsa in difficoltà e penalizzata anche dall’espulsione di Okoye, episodio che ha contribuito a indirizzare negativamente la partita. Proprio attorno a quel momento sono nate alcune voci che hanno coinvolto direttamente il tema Zaniolo, parlando di una presunta lite nello spogliatoio tra il portiere e Nicolò Zaniolo al termine del primo tempo.

Indiscrezioni che hanno rapidamente fatto il giro dell’ambiente, aumentando la pressione su una squadra già scossa dal risultato. A fare chiarezza sulla vicenda è intervenuto il group technical director dell’Udinese, Gianluca Nani, che ai microfoni de Il Messaggero Veneto ha smentito con decisione ogni ricostruzione. Secondo il dirigente, quanto riportato sarebbe frutto di pure fantasie, prive di qualsiasi fondamento.

Nani ha spiegato di essere stato presente prima, durante l’intervallo e dopo la partita, sottolineando come nello spogliatoio non si sia verificato alcun episodio di tensione tra i giocatori. “C’era soltanto tanta delusione”, ha ribadito il dirigente, chiarendo che il clima era quello tipico di una squadra reduce da una sconfitta pesante, non certo di uno spogliatoio spaccato. Il caso Zaniolo, dunque, secondo la società non ha alcun riscontro reale.

Nonostante le smentite ufficiali, la situazione resta comunque delicata. La squadra è chiamata a reagire immediatamente, anche perché il calendario non concede tregua. All’orizzonte c’è la sfida contro la Lazio, un appuntamento importante per misurare la capacità del gruppo di rialzarsi dopo un momento difficile. Proprio per questo motivo, la dirigenza ha deciso di intervenire in modo concreto per ricompattare l’ambiente.

Nel tentativo di rafforzare lo spirito di gruppo e ritrovare concentrazione, l’Udinese ha disposto il ritiro a partire dal giorno di Natale. Una scelta forte, che testimonia la volontà del club di affrontare con serietà questo passaggio critico. In questo contesto, il tema Zaniolo diventa simbolo di una fase in cui è fondamentale fare chiarezza, spegnere le polemiche e ritrovare compattezza per tornare a fare risultati sul campo.