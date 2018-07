Zapata lascia la Samp? Su di lui un club cinese

Duvan Zapata può salutare la Sampdoria: il colombiano è vicino ad un club cinese, pronto ad accontentare le richiesta del club blucerchiato

Il futuro di Duvan Zapata potrebbe essere lontano dalla Sampdoria. Nonostante l’ottima stagione disputata, infatti, il club blucerchiato starebbe pensando di cedere il giocatore colombiano. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ex Napoli potrebbe trasferirsi in Cina: su di lui c’è il forte interesse dello Jiangsu Suning, che sarebbe disposto a versare la cifra richiesta dalla società di Massimo Ferrero: circa 25 milioni di euro. L’affare potrebbe andare in porto nel giro di qualche settimana.