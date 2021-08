Davide Zappacosta è un nuovo calciatore dell’Atalanta: ecco le dichiarazioni del terzino che è tornato in nerazzurro

ATALANTA – «Da Bergamo è iniziata questa mia avventura e la mia carriera, l’Atalanta mia mi ha lanciato nel calcio dei grandi quindi per me è motivo di orgoglio essere tornato qui da uomo, ma ricordo ancora quando arrivai da ragazzino che dovevo finire la scuola ie adesso mi ritrovo qui a 29 anni comunque con tanta esperienza alle spalle e credo di essere cresciuto tanto e spero di poter aiutare la squadra. Ho provato forti emozioni mi è venuta la pelle d’oca perché ho riviso la Casa del Giovane dove ero alloggiato e comunque mi riporta indietro negli anni noi e se riguardo poi al mio percorso a tutti i sacrifici che ho fatto davvero è stato molto emozionante. L’Atalanta mi ha dato la possibilità di esordire in serie A e di mettermi in mostra e per me vederla giocare in Champions».

OBIETTIVO – «Preferisco lavorare giorno per giorno e sono arrivato per mettermi a disposizione del mister e della squadra e sicuramente cercherò di dare più del cento per cento per cercare di superare ulteriormente i miei limiti, per questo non mi piace pormi obiettivi cerco sempre di dare il massimo».