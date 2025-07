Zazzaroni, attacco frontale alla Juve: «Non si capisce una mazza! Manca una direzione, troppe difficoltà sul mercato»

Le parole molto critiche di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul mercato della Juve: manca una direzione chiara e i problemi sono tanti

Una critica feroce, un’analisi spietata che mette a nudo le incertezze di una Juve che sembra aver smarrito la rotta e che ha notevoli difficoltà in questa sessione di mercato. Nell’editoriale intitolato “La direzione della Juve” per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni descrive un club irriconoscibile rispetto a un anno fa, passato dall’euforia per una rivoluzione all’insegna del “bel calcio” a uno stato di confusione che rasenta la paralisi.

Zazzaroni parte da un confronto impietoso con l’estate precedente. «Dodici mesi fa la Juve s’era appena liberata del tristissimo Allegri […] per consegnarsi anema e core a Thiago Motta l’elevato». Quell’entusiasmo, quel sogno di un nuovo corso, sembra svanito nel nulla. Oggi, scrive il direttore, la situazione è diametralmente opposta, tanto da fargli affermare senza mezzi termini: «Non si capisce una mazza». La dirigenza è cambiata di nuovo con gli arrivi di Comolli e Modesto e l’addio di Giuntoli, e la Juventus appare come un «convitato di pietra» nel suo stesso mercato, incapace di incidere.

Le difficoltà, secondo Zazzaroni, sono evidenti soprattutto nelle trattative. Il ritorno di Kolo Muani non è ancora sicuro, mentre giocatori chiave come «Vlahovic, Weah, McKennie e Douglas Luiz fanno i capricci». Il risultato è un immobilismo che genera interrogativi e spegne gli entusiasmi. Il cuore del problema, secondo l’analisi, è uno solo, ed è gravissimo: «Se c’è una cosa che sembra mancare alla Juve è proprio una direzione». Un’assenza di visione chiara che lascia perplessi e preoccupati i tifosi.

Eppure, in fondo al suo editoriale, Zazzaroni lascia uno spiraglio di luce, una nota di cauto ottimismo che suona quasi come una speranza. Nonostante il caos e la confusione attuale, scrive, non tutto è perduto, perché «dall’ombra potrebbe sempre nascere un fiore». Un monito e un augurio per un club che ha un disperato bisogno di ritrovare la propria strada.