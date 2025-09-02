Zazzaroni: «Premier è Arabia d’Europa, noi Serie Arzilla. Miglior colpo De Bruyne, ma cammina». Il commento del direttore del Corriere dello Sport

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, commenta così la sessione di mercato appena conclusa in Serie A.

«Agli inglesi non va proprio giù di essere secondi nel calcio: per questo nel giro di una sola estate la Premier ha fatto l’impossibile per effettuare il controsorpasso ed è così diventata l’Arabia d’Europa, mentre l’Arabia originale e “semi-moralizzata” economicamente ha segnato il passo.

L’ultimo colpo da sboroni – naturalmente Inghilterra su Inghilterra – è stato Alexander Isak dal Newcastle al Liverpool per 150 milioni e ci ha fatto sentire sempre più distanti da Marte, inferiori, individualisti e poveri: da quelle parti hanno mosso oltre 3,3 miliardi di euro.

In Italia continuiamo ad andare in salita col freno a mano tirato: procediamo per prestiti dell’ultima ora, diritti e obblighi quasi sempre condizionati, clausole, bonus facili e difficili e soprattutto fidejussioni (quando la fiducia è una cosa poco seria).

L’affare dell’estate è stato essenzialmente mediatico e ha interessato Ademola Lookman, Atalanta e Inter: subìto il rifiuto a 45 milioni, Marotta ha aspettato invano che Percassi si manifestasse e il giorno in cui Ausilio è andato a trattare Zalewski ha comunicato la resa. Dunque, un passaggio a vuoto.

Dopo aver discusso per mesi e anni e fallimenti azzurri di giovani da crescere, sperabilmente italiani, abbiamo importato (o riportato) Modric, Dzeko, Matic, Albiol, Vardy e Ciro, più di 230 anni in sei. Gente di livello, per carità, ma un filo datata.

Siamo diventati la Serie Arzilla. Ma non buttiamoci ancora più giù.

Visto che le classifiche di gradimento piacciono tanto, vi consegno la mia, personalissima e contestabilissima.

Soltanto il Napoli s’è mosso rispettando un ambizioso programma tecnico che ha comunque contemplato qualche correzione in corsa.

Al primo posto metto infatti De Bruyne, anche perché non mi sarei mai aspettato di vederlo dalle nostre parti. Completato il trattamento Conte, Kevin dovrebbe mettere le gambe al servizio di un cervello di assoluta superiorità. Il calcio camminato, ancorché illuminante, non è vincente».