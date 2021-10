Zé Roberto sicuro: «Pelé, Messi e Maradona i più grandi della storia»

L’ex centrocampista brasiliano Zé Roberto ha stilato la sua classifica sui migliori calciatori della storia

Zé Roberto, storico ex centrocampista del Brasile, in una intervista a Olé ha stilato la sua classifica sui migliori calciatori della storia puntando forte su Lionel Messi.

MIGLIORI DELLA STORIA – «Pallone d’oro? Deve vincerlo Messi, in totale sicurezza. Poi c’è Cristiano, con il suo ritorno a Manchester. E, ovviamente, Lewandowski, che ha segnato gli stessi gol della scorsa stagione. Mbappé, quest’anno, è un po’ indietro. Messi è tra i tre migliori di tutti i tempi. Pelé, Messi e Maradona sono i più grandi della storia. Ronaldo, il “Fenomeno”, per me è il quarto della lista. Potrebbero essere presi in considerazione anche Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane. Ma Messi è alla pari con Pelé».