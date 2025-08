Zdenek Zeman, finalmente buone notizie! Il tecnico sta meglio e si rilassa al mare: le ultime sulle sue condizioni

Zdenek Zeman, arrivano buone notizie! Il tecnico sta meglio e si gode il mare con il figlio: le ultimissime sulle sue condizioni

Zdenek Zeman, storico allenatore boemo noto per il suo calcio offensivo e la sua filosofia tattica rivoluzionaria, è tornato a mostrarsi in pubblico dopo il ricovero ospedaliero avvenuto lo scorso febbraio a causa di un’ischemia cerebrale. L’ex tecnico di club come Roma, Lazio e Pescara, oggi 77enne, è apparso in una foto condivisa sui social dal figlio Karel Zeman, anch’egli allenatore, che lo ritrae in un momento di relax al mare.

La foto che rassicura i tifosi

Lo scatto, accompagnato dalle note della celebre canzone “Il mare calmo della sera” di Andrea Bocelli, mostra Zeman sorridente accanto al figlio, in un contesto sereno e disteso. Un’immagine che ha subito fatto il giro del web, rassicurando i tanti tifosi e appassionati che da mesi seguivano con apprensione le sue condizioni di salute.

Nel post, Karel ha scritto: “La Pre-Season fa sognare, disperare, illudere, soffrire. La Pre-Season non è parte dell’allenatore, è essa stessa l’allenatore”. Una frase che riflette la visione intensa e totalizzante del calcio che ha sempre contraddistinto Zeman, maestro di tattica e simbolo di un calcio romantico e coraggioso.

Un’icona del calcio italiano

Zdenek Zeman ha lasciato un’impronta indelebile nel calcio italiano, soprattutto negli anni ’90 e 2000, grazie al suo celebre modulo 4-3-3 e alla valorizzazione di giovani talenti. Tra i suoi allievi più noti si ricordano Francesco Totti, Alessandro Nesta e Marco Verratti. La sua carriera è stata segnata da successi, polemiche e una coerenza granitica nei principi di gioco.

Ripresa e speranza

Dopo il ricovero per ischemia cerebrale, le condizioni di Zeman sembrano migliorare. La sua apparizione pubblica rappresenta un segnale positivo per il mondo del calcio, che continua a guardare con rispetto e affetto a una delle figure più iconiche e controcorrente della sua storia recente.