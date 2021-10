Zenit Juve, Rakitskiy non ci sta: «A tratti abbiamo dominato»

Il difensore dello Zenit Rakitskiy ha commentato la sconfitta contro la Juventus

Yaroslav Rakitskiy, difensore dello Zenit, ai microfoni della UEFA ha parlato dopo la sconfitta in Champions League contro la Juventus.

DOMINIO – «Non abbiamo avuto paura di giocare, a tratti abbiamo persino dominato e creato alcune occasioni. Il calcio è questo: non abbiamo segnato, loro hanno avuto un’occasione e l’hanno sfruttata. Ieri è stato un giorno di festa per noi. Giochiamo nel campionato russo per partecipare a queste partite. Non eravamo ansiosi, volevamo dimostrare che possiamo e vogliamo produrre un calcio attraente».