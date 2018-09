L’ascesa di Steven Zhang: l’Inter avrà presto un nuovo presidente

Pronto un nuovo cambio epocale in casa Inter. Zhang Jr pronto a diventare presidente nerazzurro, anche con la presenza di Thohir

L’Inter avrà presto un nuovo presidente. Erick Thohir arriverà a fine mandato nel mese di ottobre e non verrà confermato. L’indonesiano, che ha ancora il 31% delle azioni interiste, sta trattando la cessione delle stesse ma, indipendentemente dalle trattative, non resterà più alla guida dell’Inter. Zhang Jr infatti è destinato a prendere il suo posto. Steven si è fatto voler bene dai tifosi e probabilmente, forse già alla prossima assemblea dei soci, dopo che già dal CdA di giugno 2017 i suoi poteri all’interno del club sono aumentati, potrebbe essere promosso e potrebbe diventare il nuovo presidente dell’Inter.

Steven Zhang ha libertà di firma su mercato, sponsorizzazioni e stadio e presto aumenterà ancora i suoi poteri. L’Inter, che è il primo club ad arrivare in Champions League con una proprietà cinese, può cambiare nuovamente: Steven Zhang a 26 anni diventerebbe senza dubbio uno dei presidenti più giovani del panorama europeo. Il passaggio di consegne tra Thohir a Zhang Jr può avvenire anche senza l’uscita del tycoon dalla proprietà: non c’è ancora un accordo infatti per la cessione del 31% a Suning ma questo non influirà sulla crescita di Steven Zhang.