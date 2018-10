L’agente di Zidane afferma che il tecnico non è interessato al Manchester United mentre non esclude un suo futuro alla Juventus

Zinedine Zidane è attualmente libero da impegni dopo aver lasciato la panchina del Real Madrid, club con cui ha vinto ben tre Champions League consecutive. Il tecnico francese è rimasto molto legato ai colori bianconeri e in passato si era parlato di un suo possibile ritorno alla Juventus. Attualmente Zidane è il maggiore indiziato per sostituire José Mourinho come tecnico del Manchester United ma secondo quanto riferisce il suo agente, Alain Migliaccio, il futuro dell’ex centrocampista juventino non sarà la Premier League. Anzi, il procuratore apre ad un trasferimento proprio al club di corso Galileo Ferraris.

«Manchester United? Ne ho parlato con lui, in realtà non lo attrae. Juventus? C’è una storia, può succedere. Può essere sedotto da un club del suo cuore, per un progetto magnifico, non necessariamente da una grande d’Europa», ha detto Migliaccio in una intervista al Journal du Dimanche. Al momento non è possibile sapere se Zidane potrebbe tornare nelle vesti di allenatore o in quelle di dirigente. L’addio di Beppe Marotta lascia intendere che la seconda ipotesi sia quella più credibile ma al momento la situazione è ancora tutta da definire.