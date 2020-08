Zinedine Zidane ha risposto in maniera sibillina alla domanda sulla sua permanenza al Real Madrid. Le sue parole

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Manchester City. Questa la sua risposta sul futuro al Real.

«Che cosa faremo il prossimo anno? Vedremo. Per il momento abbiamo finito, ci riposeremo in tutta tranquillità e poi vedremo. Futuro? Io sono qui, sono l’allenatore del Real Madrid finchè non succede qualcosa. Ma io qui sono»