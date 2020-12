Zidane sul paragone Benzema-Ronaldo: «C’è una differenza» – VIDEO

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato così del paragone tra Karim Benzema e Cristiano Ronaldo

Zinedine Zidane, intervenuto in conferenza stampa, ha spazzato via il possibile paragone tra Benzema e Cristiano Ronaldo. Ecco cos’ha detto l’allenatore del Real Madrid sull’attaccante francese.

«È determinante perché quello che fa lo sta facendo in modo fenomenale. Ma non solo a livello di gol segnati. Lui non è solo gol, fa anche tanto gioco e ci permette di esprimerci con qualità. È un giocatore importantissimo. Quando segna ancora meglio».