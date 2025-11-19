Zirkzee Roma, il giocatore ha aperto al trasferimento in giallorosso: questa la posizione del Manchester United

Zirkzee Roma, passi avanti decisivi: il sì del giocatore e l’apertura del Manchester United. Le ultimissime su questa trattativa.

La trattativa Zirkzee Roma entra nel vivo e assume contorni sempre più concreti. L’arrivo di Joshua Zirkzee in giallorosso, infatti, sembra avvicinarsi giorno dopo giorno, grazie a una serie di incastri favorevoli che stanno accelerando l’operazione. Secondo quanto riportato da Leggo, l’attaccante ha già comunicato il proprio gradimento al trasferimento alla Roma, un passaggio fondamentale per impostare l’accordo tra le parti e definire gli ultimi dettagli dell’operazione.

Il primo segnale incoraggiante è arrivato dal diretto interessato: Zirkzee, dopo le prime interlocuzioni informali, ha dato il suo sì alla destinazione capitolina, considerandola ideale per proseguire la propria crescita tecnica e realizzativa. Il progetto giallorosso, che punta su giovani di talento e su un gioco offensivo capace di valorizzare le qualità dell’olandese, ha convinto pienamente l’attaccante. Non solo: la prospettiva di un ruolo centrale nel nuovo ciclo romanista ha ulteriormente consolidato la sua decisione.

Un altro nodo cruciale riguardava la posizione del Manchester United, club che detiene il controllo del futuro di Zirkzee. I Red Devils, prima di dare l’ok alla cessione, hanno voluto verificare le condizioni fisiche di Benjamin Sesko, altro attaccante presente nella rosa e reduce da un lieve infortunio. Una volta accertato che il problema non fosse grave, il Manchester United ha dato il via libera alla rapida definizione dell’operazione.

Ora la trattativa Zirkzee Roma è entrata nella fase più delicata: quella economica. Lo United avrebbe già fissato la cifra del diritto di riscatto, elemento centrale nella formula del trasferimento. La somma richiesta non è irrisoria: si parla infatti di circa 35 milioni di euro, una valutazione che testimonia la considerazione del club inglese per il valore dell’attaccante. La Roma, pur ritenendo elevata la cifra, non considera l’operazione fuori portata e sta cercando margini di manovra per dilazionare il pagamento o inserire condizioni accessorie che possano rendere più sostenibile l’investimento.

L’ottimismo cresce tra i dirigenti giallorossi, convinti che Zirkzee possa rappresentare il profilo ideale per arricchire il reparto offensivo: giovane, tecnico, moderno e capace di interpretare vari ruoli nel fronte d’attacco. Il dialogo prosegue e, se gli sviluppi attuali verranno confermati, la pista Zirkzee Roma potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane, consegnando alla squadra un innesto di grande prospettiva e qualità.