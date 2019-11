Zoff: «La Nazionale ha un bellissimo futuro. Scudetto? Resta favorita la Juve»

Zoff, l’ex portiere della Nazionale ha rilasciato una lunga intervista in cui parla del futuro degli azzurri ma anche di chi vincerà lo scudetto

Dino Zoff ha rilasciato un’intervista sulle colonne di Tuttosport parlando di Nazionale ma anche di tanto altro a partire dalla situazione che si sta vivendo in casa Napoli.

SCUDETTO – «Penso che l’Inter possa durare a lungo. Ma, sulla carta, favoritissima è sempre la Juve, con la rosa che ha».

NAPOLI – «Non so, ma mi dispiace che si sia arrivati a questo punto. Non conosco bene la situazione, ma queste sono cose che si dovrebbero risolvere con un confronto serrato: a costo di stare in riunione per sei ore, dentro una stanza, dicendosi tutto».

NAZIONALE – «Da mesi sostengo che questa squadra ha un bellissimo futuro. Mancini sta facendo cose straordinarie: danno l’impressione di giocare con piacere. Divertono e si divertono. Io penso che si possa fare molta strada. Al momento solo la Francia ci è superiore. Ma in un torneo può succedere davvero di tutto».

MESSI-RONALDO – «Messi è più estroso, Ronaldo più forte fisicamente. Impossibile scegliere».