Zoff: «Donnarumma molto forte ma che crescita di Gollini!»

Zoff, l’ex portiere della Nazionale dice la sua sui prossimi prospetti e anche sugli azzurri di Roberto Mancini

Dino Zoff, sulle colonne de Il Corriere dello Sport, ha parlato della Nazionale di Mancini e anche della stagione della Juventus. Ecco le sue parole.

«Questa Italia può farcela, siamo forti e giochiamo bene. Si vede che il lavoro di Mancini è stato impostato sulla qualità. Questa squadra mi piace, il ct è bravo, i numeri sono importanti e le vittorie non mancano. C’è fiducia».

PORTIERI – «Gigio è forte, molto forte. E può ancora migliorare. Si giocherà il posto con Meret fino alla fine. Al momento è in vantaggio il milanista. Meret ha le qualità per fare bene. Gli auguro una buona carriera così come la auguro a Donnarumma e a Gollini: il portiere dell’Atalanta sta crescendo moltissimo, si vede che la Champions lo sta aiutando. Si è meritato l’esordio. E poi c’è Sirigu che all’Europeo può portare tanta esperienza».

JUVENTUS – «Se valutiamo la rosa, e non solo gli undici, la Juve è di gran lunga la favorita. L’Inter di Conte sta facendo bene ma non so se basterà. Credo che la Juventus possa avere buone chance in questa stagione per la Champions. La concorrenza si è ridotta: le spagnole hanno problemi, le tedesche anche. Rimangono le inglesi o il Psg, ma la Juve è allo stesso livello».