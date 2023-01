Zola: «I miei Napoli-Juve con Vialli e Maradona»

Ha giocato nel Napoli e da numero 10 raffinato qual è stato è convinto che Kvaratskheila e Di Maria siano trequartisti che agiscono sulle fasce. Ecco i suoi ricordi di Napoli-Juve e le sensazioni sulla gara di stasera rivelate a La Gazzetta dello Sport.

VIALLI – «Era il 1992, perdemmo 3-2, io realizzai una rete nel finale, nella Juve aveva già fatto gol Vialli. Io non l’ho ancora accettata questa cosa che Luca non c’è più. Con lui se n’è andata una parte di me. Quello che è successo mi fa venire i brividi. Abbiamo vissuto momenti bellissimi insieme al Chelsea».

1990 NAPOLI-JUVE 3-1 – «Ero in panchina, Maradona segnò una doppietta. Quando Diego e Careca erano in quella condizioni fermarli era difficile».

PER CHI CONTA DI PIU’ – «Per entrambi e non solo in termini di classifica ma anche a livello psicologico. Una vittoria cambierebbe tanto anche se non sarebbe decisiva. É soprattutto una partita da non perdere»