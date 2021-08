Terremoto in Spagna: illegale l’accordo con CVC, LaLiga risponde così

Terremoto in Spagna: la Federazione considera illegale l’accordo con CVC, LaLiga ha prontamente risposto così

L’accordo tra LaLiga e il fondo CVC ha portato ad un vero e proprio scontro. Dopo il comunicato emesso da Florentino Perez, non si è fatto attendere quello della RFEF. Secondo la Federazione spagnola sarebbe illegale l’accordo maturato. La RFEF ha pertanto reso pubblico il suo rifiuto all’ingresso del fondo CVC nel calcio spagnolo.

La risposta di Tebas, presidente della Liga, non si è fatta attendere: «Finalmente la RFEF tira fuori la tanto attesa dichiarazione sulla Superlega appoggiando la UEFA e leghe… ah no! Sul progetto che liquidava il calcio spagnolo non si pronunciano, mentre ad attaccare LaLiga non tardano» ha scritto su Twitter Tebas.