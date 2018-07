Acerbi alla Lazio, è ufficiale: i dettagli del contratto

Acerbi passa alla Lazio, comunicati ufficiali delle due società dopo le visite mediche di oggi: i dettagli del contratto

Affare fatto. Dopo una lunga trattativa durata settimane il difensore del Sassuolo, Francesco Acerbi, si trasferisce alla Lazio. Dopo oltre cinque anni in neroverde per il difensore ex Milan arriva il trasferimento in biancoceleste. Pochi minuti fa le due società hanno diramato i rispettivi comunicati ufficiali e le note sui social network per dare notizia del trasferimento. Il costo dell’operazione è di dieci milioni di euro più due di bonus.

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal sito web della Lazio che dà i dettagli circa la durata del contratto che ha sottoscritto Acerbi con il club di Claudio Lotito: «La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Francesco Acerbi, proveniente dalla società U.S. Sassuolo Calcio. Il difensore ha sottoscritto un contratto di durata quinquennale». Tempo di saluti in casa Sassuolo, i nero-verdi salutano così il passaggio di Ace alla Lazio: «Grazie Leone per questi cinque anni da protagonista in maglia neroverde! In bocca al lupo!».