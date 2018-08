Adani sicuro: «Inter super se Perisic farà anche il terzino»

Lele Adani, opinionista sky ed ex nerazzurro, vede l’Inter come principale rivale della Juve: «Con Keita possono diventare devastanti»

Interessante intervista da parte di Tuttosport a Lele Adani sul campionato che sta per cominciare e in particolare modo sull’Inter, squadra dove il difensore ha militato per due stagioni. A Lele Adani viene chiesto se l’Inter è da considerarsi come l’Anti Juve: «Non da sola, perché la Roma dei giovani mi piace, così come il Milan. Le variabili sono tante, però il mercato ha rafforzato queste squadre, mentre il Napoli mi pare rimasto un po’ indietro, qualcosa dovrebbe fare. La Lazio dipenderà molto dal rendimento delle sue tre stelle, Im- mobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic: se fosse quello dell’anno scorso, allora la Lazio sarà ancora lassù». In particolare sul mercato dell’Inter ha aggiunto: «Hanno fatto il mercatoo migliore. Hanno inserito uomini importanti in ogni reparto, l’Inter si è completata con giocatori funzionali, di qualità e con caratteristiche diverse da quelle già presenti nella rosa. L’Inter è arrivata in Champions e con questo mercato si è messa nelle condizioni di giocarla per competere. Spalletti ha soluzioni per vincere la partita dal primo minuto e a gara in corso».

Adani non si dice sorpreso dal rendimento super di Lautaro Martinez: «Mi fa ridere chi lo ha presentato come centravanti d’area, significa non informarsi. Lautaro ha giocato dietro una punta, da esterno sinistro nel 4-3-3 o 4-2-3-1, qualche volta da punta, ma lui è cresciuto tantissimo giocando insieme a Lisandro Lopez. E’ un attaccante di accompagnamento con tante qualità. Deve imparare, apprendere conoscenze nuove, ma ha potenzialità infinite. Il suo rendimento dipenderà molto dalla voglia che Icardi avrà di lasciargli spazio». La stagione dell’Inter dipenderà da Icardi ma non solo secondo Adani: «Mi aspetto molto dalla stagione di Icardi. Deve trovare il piacere di giocare per e con gli altri. La sua indole lo porta alla raccolta del passaggio per l’ultimo colpo, ma se migliorerà nel gusto del palleggio, allora lui migliorerà e crescerà anche l’Inter. Se Icardi si apre alla squadra, i vari Politano, Nainggolan, Martinez, Keita e Perisic potranno entrare maggiormente in area e così salirà il gioco dell’Inter e aumenteranno i gol. Icardi le sue 20 e passa reti le segnerà comunque, ma godendosi il gioco con i compagni, diventerà più forte».

Spalletti l’anno scorso ha rivitalizzato Brozovic, quest’anno toccherà a Perisic? L’ex difensore centrale è sicuro: «Ne ha tanti giocatori, però penso a Perisic. Fisicamente è inarrestabile, ma deve smettere di pensare da “10”. Perisic non ha quelle caratteristiche e quando prova certe giocate, sbaglia. Se invece ragiona da ala e mette la corsa davanti a tutto, diventa fortissimo perché ha colpi unici. Secondo me se Perisic impara a sacrificarsi da terzino, ma continuando a pensare da ala, l’Inter potrebbe diventare devastante perché Spalletti in alcune gare potrebbe schierarlo a sinistra dietro a Keita».