Adani: «Roma? Andare in finale era ‘salvare la stagione’. Non deve essere così»

Lele Adani ha commentato la brutta sconfitta della Roma contro il Manchester United. Le parole dell’opinionista su Twitch alla Bobo Tv.

«Roma e Manchester United non stanno nella stessa frase… Sono valori diversi. La Roma ora ha un valore diverso rispetto allo United. Poi si è giocata una semifinale di Europa League per salvare la stagione, non per la gioia di giocarla: così devi andare fuori. Andare in finale era ‘salvare la stagione’: non deve essere così. Fonseca ‘si salva se’, ma il Manchester ti distrugge. Se non sei libero, con autostima, perdi. Ogni turno della Roma è stato accompagnato pensando di dover salvare la stagione, preparare così la gara non è possibile».