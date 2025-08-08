Adem Ljajić firma con l’FK Sarajevo: un colpo da maestro per il club bosniaco - Calcio News 24

Adem Ljajić firma con l’FK Sarajevo: un colpo da maestro per il club bosniaco. Tutti gli aggiornamenti e i dettagli dell’operazione

L’FK Sarajevo ha ufficializzato l’ingaggio di Adem Ljajić, centrocampista offensivo serbo noto per la sua tecnica sopraffina e la visione di gioco. Con questo acquisto, il club granata si assicura un profilo di grande esperienza internazionale, destinato a diventare un punto di riferimento sia in campo che nello spogliatoio.

Ljajić, 33 anni, ha alle spalle una carriera di alto livello nei principali campionati europei. Cresciuto nel vivaio del Partizan Belgrado, ha esordito tra i professionisti prima di trasferirsi in Italia, dove ha vestito le maglie di Fiorentina, Roma, Inter e Torino. In Serie A si è distinto per la sua abilità nei calci piazzati, la creatività in fase offensiva e la capacità di decidere le partite con giocate di classe. Successivamente ha militato nel Beşiktaş, uno dei club più prestigiosi della Süper Lig turca, e più recentemente nel Novi Pazar, dove ha ritrovato continuità e leadership.

Il contratto firmato con l’FK Sarajevo ha validità fino al 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. L’arrivo di Ljajić rappresenta una svolta per il club bosniaco, che punta a consolidarsi ai vertici del campionato e a ritagliarsi uno spazio nelle competizioni europee.

Durante la conferenza stampa di presentazione, il fantasista serbo ha espresso parole cariche di significato: “Sono venuto qui non solo per giocare, ma per riscoprire il vero spirito del calcio. Non prometto trofei, perché si conquistano sul campo. Prometto impegno, passione e rispetto per questa maglia e per questa città.”

Con il suo carisma e la sua esperienza, Ljajić è destinato a diventare un leader naturale per l’FK Sarajevo. Il suo arrivo è accolto con entusiasmo dai tifosi, che vedono in lui il profilo ideale per guidare la squadra verso nuovi traguardi. Lo stadio Koševo si prepara ad accogliere un giocatore che, oltre al talento, porta con sé la voglia di lasciare un’impronta indelebile.