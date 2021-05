Adrien Silva: «Gol? ci aiuta a conservare la A, felice di essere nella storia della Samp»

Adrien Silva, centrocampista della Sampdoria, ha commentato la vittoria ottenuta dai blucerchiati contro la Roma

Adrien Silva, centrocampista della Sampdoria, ha commentato la vittoria ottenuta dai blucerchiati contro la Roma. Le sue dichiarazioni.

GOL – «Mi fa piacere essere entrato a far parte della storia di questa grande società, sono davvero felice. Oggi in Portogallo è un giorno speciale: è la festa della mamma, per cui lo dedico a mia madre e anche a mio moglie».

OBIETTIVI – «Questo è un primo gol che ci aiuta a conservare la Serie A, ma sappiamo che con la squadra e la qualità che abbiamo possiamo fare di più. Sono venuto qui per giocare ed essere felice, recuperando la forma migliore. Lo sto facendo e continuerò a farlo. Se posso segnare di più? Non è il mio mestiere, ma se accade perché non dovrei? Prima di tutto però devo dare tutto per la squadra».