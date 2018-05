Sassuolo, ag. Politano: «Inter? Sarebbe una destinazione gradita»

Matteo Politano del Sassuolo è seguito da grandi club come Roma, Inter e Napoli. Secondo il suo procuratore, Davide Lippi, i nerazzurri sarebbero una destinazione gradita all’attaccante

Matteo Politano è stato uno dei punti di forza del Sassuolo di quest’anno. L’attaccante ex Roma ha ben sostituito il compagno di squadra Domenico Berardi, spesso infortunato, per quanto riguarda la fase di finalizzazione. Nella finestra di mercato invernale il giocatore era stato vicino ad indossare la maglia del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis, che prepara un profondo rinnovamento della rosa con l’arrivo di Carlo Ancelotti, aveva offerto al Sassuolo ben 22 milioni di euro ma alla fine la trattativa si trasformò in un nulla di fatto. Il club emiliano non ha particolari necessità di vendere ma Politano resta comunque il pezzo più pregiato della rosa. Come rivela Calciomercato.com, il Napoli è pronto a fare un nuovo tentativo in estate e anche Roma e Inter sarebbero interessate al giocatore.

Oggi Davide Lippi, procuratore dell’ala destra classe ’93, ha parlato del futuro del suo assistito a fcinter1908: «Siamo a inizio mercato e stiamo parlando di un calciatore della Nazionale, per cui è normale ci siano voci su di lui verso grandi squadre. C’è molto da lavorare e abbiamo tempo per farlo. Inter destinazione gradita? Sì, le grandi squadre lo sono».

Politano quest’anno è stato ribattezzato l’incubo delle Grandi grazie ai gol segnati contro Napoli, Milan, Juventus e Inter. In totale in questa stagione ha realizzato 11 reti e 5 assist in 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia.