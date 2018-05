Berardi, scatto Roma: decisive le contropartite

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, può riabbracciare Eusebio Di Francesco. Roma avanti: decisive le contropartite tecniche

La Roma avanza ed è in pole per l’acquisto di Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo, classe 1994, è pronto a cambiare aria. Il giocatore neroverde, autore di 4 gol in questa stagione, potrebbe riabbracciare il suo maestro Eusebio Di Francesco. L’allenatore della Roma ha lanciato Mimmo nel grande calcio, proprio a Sassuolo, e dopo un paio di stagioni al di sotto delle aspettative, il numero 25 neroverde potrebbe andare via per provare a rilanciare la sua carriera. Secondo Il Corriere dello Sport, la Roma è avanti e ha superato il Napoli, altro club sulle tracce di Domenico.

Il giocatore calabrese è pronto ad andare via da Sassuolo e la Roma è in pole grazie alle contropartite tecniche da inserire nell’affare. Nell’operazione Berardi altri ragazzi del settore giovanile giallorosso potrebbero finire in Emilia. In particolare Antonucci e Capradossi ma occhio anche a Daniele Verde, esterno d’attacco classe 1992 in prestito quest’anno all’Hellas Verona, e al terzino Valeau della Primavera romanista. Dopo tanti affari di mercato, vedi Mazzitelli, Defrel, Pellegrini, Politano, giusto per citarne alcuni, Roma e Sassuolo sono pronte a mettere in piedi una nuova trattativa di mercato per Domenico Berardi.