Ag. Alcaraz: «Inter o Milan opzioni più che gradite. Il prezzo è 15 milioni ma...»

Sebastian Lopez, agente di Carlos Alcaraz centrocampista del Racing Club, ha parlato a Tuttosport del futuro del suo assistito. Le sue dichiarazioni:

«Il suo sogno è venire a giocare a Milano. Inter o Milan sono opzioni più che gradite anche se al momento non ho sentito nulla da parte loro. Abbiamo un’opzione in Inghilterra e una in Portogallo, ma noi stiamo aspettando. Il suo cartellino costa sui 15 milioni ma inserendo una clausola sulla futura rivendita potrebbe abbassarsi. Al Racing piace Colidio e per l’Inter potrebbe essere un’ulteriore carta da giocarsi. In Europa può migliorare tantissimo e fare il salto».