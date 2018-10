L’agente di Conti detta i tempi di recupero: «Tra 15 giorni in campo con la Primavera»

Andrea Conti è pronto a rientrare come conferma l’agente dell’ex Atalanta: «Sarà un rientro graduale»

Intervistato da Milannews.it, Mario Giuffrida, agente di Andrea Conti, spiega i tempi di recupero del suo assistito annunciando il suo ritorno: «Si sta allenando con la squadra, nei prossimi 15 giorni andrà a giocare con la Primavera e poi pian piano ci sarà il rientro. Convocato per il derby? No, assolutamente no. Adesso una settimana in più, o una in meno, non deve cambiare nulla. Ha grandissima voglia, però è un ragazzo equilibrato, e ha la famiglia e la ragazza vicino».

L’agente prosegue: «Gli infortuni non ci hanno mai fatto pensare male per la sua vita calcistica. Siamo sempre stati molto positivi. E’ stato solo un incidente di percorso. Adesso che sta per tornare a giocare vede una grande luce in fondo al tunnel. E scherzando con lui gli dico: “tra poco quando scenderai in campo a San Siro si accenderà la vera stella». Sulla stagione però Giuffrida avverte: «Non deve pensare che appena torna in campo sia di nuovo l’Andrea Conti di prima. Ci vuole tempo. Per l’esperienza che ho avuto da altri giocatori miei che hanno subito un brutto infortunio, dico che nei mesi successivi al rientro i primi 3-4 sono sempre un po’ problematici. Non deve pensare che sia subito quello di prima, perché c’è bisogno di tempo per riadattasi».