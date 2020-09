Lautaro Martinez rimarrà all’Inter: lo confermano gli agenti dell’attaccante argentino dopo l’incontro con il club nerazzurro

È terminato pochi minuti fa l’incontro tra gli agenti di Lautaro Martinez (Beto Yaque e Sergio Zarate) per parlare del futuro dell’attaccante argentino. Come riporta Gianluca Di Marzio ci sarà un nuovo incontro a fine mercato per il rinnovo del Toro con il club meneghino.

Beto Yaque ha detto all’uscita dell’incontro (durato circa un’ora): «Visita di cortesia. Tutto qua, solo questo. Real e Barca? Nulla, Lautaro sta qua all’Inter».