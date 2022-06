Ahn: «Italia, basta odio! Nel 2002 meritò la Corea». Le dichiarazioni dell’ex giocatore del Perugia

Ahn Jung-hwan, ex giocatore del Perugia e della Corea del Sud, è tornato sulla famosa partita dei Mondiali 2002 contro l’Italia. Le dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.

MONDIALI 2002 – «Ho gli stessi ricordi di vent’anni fa. È stata una partita speciale per me e per il mio Paese. Nessuno credeva che potessimo riuscire a battere l’Italia. Dopo tutto questo tempo, si parla ancora delle decisioni arbitrali. Credo basti guardare la preparazione che avevamo, il nostro modo di giocare. Hiddink ci aveva reso una squadra forte sia fisicamente che psicologicamente. Non avevamo paura di nessuno. Ma sono passati 20 anni, italiani, non odiatemi più».