AIAC, Ulivieri: «Non provo simpatia per quelli come De Laurentiis»

Renzo Ulivieri ha puntato il dito contro Aurelio De Laurentiis dopo le recenti dichiarazioni su Andrea Pirlo

Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ai microfoni di Radio Marte ha puntato il dito contro Aurelio De Laurentiis dopo le dichiarazioni del presidente del Napoli contro Andrea Pirlo.

«Non provo simpatia verso persone che si esprimono come De Laurentiis. Pirlo è stato moderato e non avrei usato i termini del presidente del Napoli, è in errore se pensa che gli allenatori possano parlare solo di campo».