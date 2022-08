Ajax, Antony vuole lasciare: «Chiedo di vendermi da febbraio»

Antony vuole lasciare l’Ajax in questa sessione di mercato. Le dichiarazioni dell’esterno brasiliano in forza agli olandesi

Intercettato da Fabrizio Romano, Antony ha apertamente dichiarato di voler lasciare l’Ajax a breve.

LE PAROLE – «Non sto chiedendo all’Ajax di liberarmi, sto chiedendo all’Ajax di vendermi con l’offerta più alta di sempre per un giocatore di Eredivisie. Insisto su questo tema da febbraio in modo che il club possa ricostruire la squadra in pace della mente».