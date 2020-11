Ajax, tegola Covid: in cinque a rischio per la Champions

Tadic, Klaassen, Onana, Stekelenburg e Gravenberch potrebbero essere positivi al coronavirus. Decisivo l’ultimo tampone in vista della gara con il Midtjylland

Tegola coronavirus per l’Ajax in vista del match di Champions League contro il Midtjylland. Stando al Telegraaf, alcuni giocatori della squadra olandese sarebbero positivi al Covid-19 e dunque a rischio per la sfida di domani.

Fuori dai convocati sono rimasti Tadic, Klaassen, Onana, Stekelenburg e Gravenberch: potrebbero essere loro i calciatori positivi al virus. Decisivi saranno i risultati dei tamponi che l’Ajax ha effettuato nelle scorse ore. Se saranno falsi positivi, potranno essere disponibili contro il Midtjylland.