Ajax, esonerato Heitinga! Il comunicato del club olandese: ecco il nome del possibile sostituto in panchina

Ajax, Heitinga sollevato dall’incarico: il club annuncia il possibile nuovo allenatore attraverso un comunicato ufficiale

L’Ajax ha deciso di esonerare Heitinga con effetto immediato. Il contratto dell’allenatore, in scadenza il 30 giugno 2027, è stato rescisso. L’Ajax è alla ricerca di un nuovo tecnico.

IL POSSIBILE SOSTITUTO

La società olandese, infatti, starebbe valutando di intensificare i contatti per riportare Ten Hag ad Amsterdam. Dopo le esperienze poco brillanti al Manchester United e al Bayer Leverkusen, il tecnico potrebbe ritrovare proprio all’Ajax l’ambiente ideale per una nuova rinascita professionale. Un ritorno che avrebbe il sapore di una seconda primavera, nel club che più di ogni altro ha valorizzato le sue idee e il suo stile di gioco.

COMUNICATO AJAX – L’Ajax ha esonerato John Heitinga con effetto immediato. Il contratto dell’allenatore era in scadenza il 30 giugno 2027, ma verrà ora rescisso. Lo stesso vale per l’allenatore in seconda Marcel Keizer. L’Ajax è alla ricerca di un nuovo allenatore; nel frattempo, Fred Grim assumerà le funzioni di Heitinga.

Il direttore tecnico Alex Kroes: “È una decisione dolorosa. Ma guardando indietro agli ultimi mesi, dobbiamo concludere che le cose sono andate molto diversamente da come avevamo previsto. Abbiamo visto troppi pochi progressi e abbiamo perso punti inutilmente”.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

