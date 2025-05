Ajax, Farioli si dimette: sul tecnico italiano ora c’è il Tottenham

Francesco Farioli lascia la guida dell’Ajax: il tecnico italiano si dimette dai lanceri dopo il titolo perso all’ultima giornata: su di lui il Tottenham

Francesco Farioli lascia l’Ajax tra le lacrime, inginocchiato sotto la curva, acclamato da un pubblico che ha riconosciuto il valore del suo lavoro. Il tecnico italiano si è dimesso dopo una stagione intensa, in cui ha sfiorato il titolo di Eredivisie e riportato i Lancieri in Champions League, centrando l’obiettivo minimo assegnatogli. Ma il sogno della vittoria in campionato, a lungo accarezzato, si è infranto sul filo di lana: a cinque giornate dalla fine l’Ajax aveva nove punti di vantaggio, poi un crollo verticale — complice l’assenza dei pilastri Pasveer e Baas — ha riaperto la corsa e permesso al PSV di completare una clamorosa rimonta. Il pareggio-beffa a Groningen, con il sorpasso definitivo subito al 99’, ha chiuso un campionato dal finale amaro. Resta però un’eredità importante: come ricorda La Gazzetta dello Sport, Farioli ha ridato un’identità forte al club, recuperando spirito, solidità e gioco dopo una stagione da incubo.

Il passo indietro arriva più per divergenze di visione che per delusione personale: «Abbiamo gli stessi obiettivi ma approcci diversi», ha dichiarato l’allenatore, lasciando intendere che il nodo fosse la progettualità a lungo termine. Farioli avrebbe voluto alzare l’asticella, mantenere alta la competitività sfruttando l’accesso alla Champions. Ma l’Ajax è in piena crisi finanziaria: i ricavi europei non verranno reinvestiti, e la squadra sarà smontata per far cassa, con cessioni annunciate per Hato, Taylor, Godts e Brobbey. Un altro anno zero all’orizzonte, che l’ex tecnico del Nizza ha scelto di non vivere. Il suo nome ora circola in Premier, con il Tottenham tra i più interessati, ma piace anche in Bundesliga e in Serie A. Chi lo prende fa un affare: Farioli ha dimostrato di poter coniugare idee, identità e risultati.