Tragedia Ajax: Noah Gesser perde la vita a soli 16 anni

Terribile notizia dall’Olanda: Noah Gesser, giocatore delle giovanili dell’Ajax, perde la vita a soli 16 anni in un incidente d’auto. Il cordoglio del club.

«L’Ajax è giunta alla terribile notizia della morte di Noah Gesser. Il giovane sedicenne è morto venerdì sera in un incidente d’auto con il fratello. Noah Gesser è nato il 27 febbraio 2005 a Ijsselstein. Ha giocato per l’Ajax dal 2018. Il giovane attaccante è poi passato dagli Alphense Boys, dopo aver precedentemente giocato a calcio all’Almere City e al VVIJ. Questa stagione farebbe parte dell’Ajax U17. L’Ajax è profondamente commosso da questo tragico evento. Il club augura ai propri cari tutta la forza per elaborare questa perdita incommensurabile».