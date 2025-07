Akinsanmiro, futuro ancora in prestito: l’Inter valuta opzioni in Serie A, spunta il Pisa

Abenezer Akinsanmiro potrebbe ripartire in prestito dall’Inter: dopo la scorsa stagione alla Sampdoria ora è finito nel mirino del Pisa

Dopo una stagione complicata ma formativa alla Sampdoria, il futuro di Abenezer Akinsanmiro potrebbe nuovamente passare da un prestito. Il centrocampista nigeriano classe 2004, di proprietà dell’Inter, è reduce da un’annata vissuta tra alti e bassi in Serie B, dove ha comunque raccolto minuti preziosi in un contesto difficile come quello blucerchiato, chiuso con il raggiungimento della salvezza.

Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto durante un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’Inter sta valutando nuove soluzioni per il ragazzo, con l’intenzione di trovargli una destinazione in cui possa continuare a crescere e giocare con maggiore continuità. Questa volta, però, l’obiettivo è un prestito in Serie A: sono infatti diversi i club del massimo campionato che stanno monitorando con attenzione la situazione del giovane talento.

Tra le squadre interessate, si registra in particolare il nome del Pisa. Il club toscano – fresco di promozione – è alla ricerca di profili giovani, dinamici e di prospettiva per rinforzare il proprio centrocampo. Akinsanmiro non è al momento una priorità assoluta, ma figura tra i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra, pronta ad affondare il colpo nel caso in cui si presentino le giuste condizioni.

L’Inter, dal canto suo, continua a credere nel potenziale del classe 2004, considerato un investimento per il futuro. L’obiettivo è individuare il contesto più adatto in cui il calciatore possa esprimere appieno le proprie qualità e maturare in un campionato competitivo come la Serie A.

Nelle prossime settimane si entrerà nel vivo delle valutazioni, con il club nerazzurro pronto ad ascoltare proposte concrete per definire il futuro di Akinsanmiro. Pisa resta alla finestra, ma non è da escludere che altri club si inseriscano nella corsa al giovane centrocampista nigeriano.