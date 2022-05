Al-Khelaifi: «Mbappé ha sempre creduto nel progetto del PSG». Le parole del proprietario del club parigino

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha commentato così il rinnovo di Kylian Mbappé.

Le sue parole: «Dal primo giorno in cui è arrivato, ha creduto nel nostro progetto e continuerà a farlo. Ringrazio la famiglia di Kylian e anche lui, ringrazio anche voi tifosi, in Francia e in tutto il mondo. Ringrazio anche tutte le squadre e la famiglia del PSG».